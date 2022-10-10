Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 10.10.2022 20:29
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10.10.2022 20:29
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Сегодня, 10 октября в Новониколаевском районе на 679 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло лобовое столкновение автомобилей.По предварительной информации ГУ МВД по Волгоградской области, в 10-48 час. автомобиль «Хендэ Акцент» под управлением 44-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110».
В результате ДТП 24-летний водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте, пояснили ИА "Высота 102" в главке. Получили различные травмы и были доставлены в больницу 23-летний пассажир автомашины «ВАЗ», водитель и 21-летний пассажир иномарки.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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