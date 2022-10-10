







Сегодня, 10 октября в Новониколаевском районе на 679 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло лобовое столкновение автомобилей.













В результате ДТП 24-летний водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте, пояснили ИА "Высота 102" в главке. Получили различные травмы и были доставлены в больницу 23-летний пассажир автомашины «ВАЗ», водитель и 21-летний пассажир иномарки.





Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

По предварительной информации ГУ МВД по Волгоградской области, в 10-48 час. автомобиль «Хендэ Акцент» под управлением 44-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110».