Сотрудники «КАУСТИКа» приняли участие в финальных соревнованиях регионального конкурса «Лучший по профессии»
Экономика 07.10.2022 17:52
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07.10.2022 17:52
Представители «КАУСТИКа» Руслан Науанов и Артем Бауэр на промышленной площадке завода «Волгограднефтемаш» состязались с коллегами из 16-ти других предприятий области в номинации «Лучший электросварщик».
В этом году от «КАУСТИКа» в трех номинациях конкурса боролись представители рабочих специальностей, которые достигли наилучших показателей в труде, а также победители заводского конкурса профмастерства, состоявшегося минувшим летом. Кроме электросварщиков, ранее в соревнованиях приняли участие токари Анатолий Гузев и Кирилл Салаев, лаборанты химического анализа Елена Козырь и Надежда Гончарова. Именно в последней номинации сотрудники «КАУСТИКа» традиционно занимают призовые места.
– На конкурсе было интересно. Любое подобное состязание – это всегда новые впечатления, обмен опытом, испытание себя. Уверен, что теорию мы с Русланом сдали на «отлично». На практическом задании было уже более волнительно. Теперь ждем результатов, – поделился своими впечатлениями Артем Бауэр, который, кстати, участвовал сегодня в конкурсе в день своего рождения.
Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства направлен на повышение популярности рабочих специальностей, а также привлечение молодых людей в различные отрасли экономики. Для участников состязаний это не только возможность получения денежного вознаграждения в размере от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от занятого места, но и повышение уровня квалификации и мастерства. Специалисты многотысячного коллектива волгоградского «КАУСТИКа» ежегодно принимают участие в этих престижных соревнованиях. Результаты нынешнего конкурса жюри объявит в ноябре.
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