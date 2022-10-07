У предпринимателей появилась возможность узнать лимит кредитования в Сбербанке





Для малого бизнеса в Сбербанке разработан сервис «Кредитный потенциал», с его помощью предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели в интернет-банке СберБизнес. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения. Ранее сервис «Кредитный потенциал» был доступ только для физических лиц.

Как поясняется в сообщении компании, для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объёма бизнеса и платёжеспособности заёмщика. Сервис доступен клиентам Сбербанка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке.

— "Кредитный потенциал" позволяет предпринимателям за несколько минут без предоставления каких-либо дополнительных документов узнать, на каких условиях им может быть выдан кредит. Он также помогает корпоративным клиентам регулярно актуализировать информацию о доступном лимите и планировать исходя из этого развитие бизнеса — заёмные средства будут предоставлены им именно тогда, когда они понадобятся, поэтому переплачивать за неиспользуемый кредитный период не придётся, — отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.



