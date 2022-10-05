Жители Волгограда, несмотря на обещание мэрии разобраться в проблеме, продолжают рисковать жизнями на остановке «Онкоцентр» в Дзержинском районе. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», водители автобусов №35 и №59 либо подбирают пассажиров в среднем ряду, либо и вовсе проезжают мимо.

О проблеме, с которой столкнулись волгоградцы, информагентство сообщало 3 октября. По словам горожан, уже вторую неделю они не могут, как положено, сесть в салон автобусов, поскольку водители не желают подъезжать к остановке. Пассажирам приходится подбегать к общественному транспорту в средний ряд, когда в крайнем правом едут машины.

– В связи с проведением ремонта на мосту на Третьей продольной магистрали автобусы №35 и №59, а также маршрутные такси на остановке «Онкоцентр» останавливаются в нарушение правил на проезжей части, во втором ряду, не подъезжая на остановку, – жаловались жители Волгограда. – Пациенты и сотрудники вынуждены бежать перед машинами, чтобы сесть в автобус. Мы звонили в диспетчерскую автобуса №35 неоднократно, однако такая ситуация сохраняется. На прошлой неделе все пять дней автобусы останавливались в нарушение правил.

ИА «Высота 102» передавало жалобу горожан в администрацию Волгограда. Там обещали разобраться с проблемой, однако, как выяснилось спустя два дня, ничего не изменилось.

– Плевать хотели водители на проверки. Да и проводил ли их кто-нибудь? – задаются вопросом горожане, предоставляя в подтверждение своих слов очередные фото. – Вчера водитель автобуса №35 соизволил подъехать к остановке только после того, как увидел, что его снимают. Водитель автобуса №59 и вовсе проскочил мимо.

Редакция «Высоты 102» направит информацию о нарушении Правил дорожного движения в ГИБДД. Еще раз мы просим разобраться в ситуации профильный комитет городской администрации.