Общество

«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в Волгограде

Общество 03.10.2022 18:53
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03.10.2022 18:53


Жители Волгограда 3 октября пожаловались на работу водителей, обслуживающих автобусные маршруты №35 и №59. Как рассказали  читатели ИА «Высота 102», на остановке «Онкоцентр» в Дзержинском районе им в буквальном смысле приходится заскакивать в салоны автобусов, пытаясь одновременно не угодить под колеса машин. Пассажиры утверждают – водители городского транспорта игнорируют остановку, подбирая людей в среднем ряду.  

При этом, подчеркивают горожане, грешат нарушением ПДД, еще и маршрутчики. 

Просим придать огласке сложившуюся ситуацию с транспортом. В связи с проведением ремонта на мосту на Третьей продольной магистрали автобусы №35 и №59,  а также маршрутные такси на остановке «Онкоцентр» останавливаются в нарушение правил на проезжей части, во втором ряду, не подъезжая на остановку, –  рассказали жители Волгограда. – Пациенты и сотрудники вынуждены бежать перед машинами, чтобы сесть в автобус. Мы звонили в диспетчерскую автобуса №35 неоднократно, однако такая ситуация сохраняется. На прошлой неделе все пять дней автобусы останавливались в нарушение правил. 


Чаще всего, утверждают волгоградцы, водители автобусов даже не пытаются перестроиться в крайний ряд, чтобы подъехать к остановке. В час пик, когда наиболее плотный поток, некоторые и вовсе проезжают мимо. 

 В таких случаях приходится ждать транспорт по 20 минут и более, – сетуют пассажиры. – Автобус разворачивается на кольце и идёт сразу по второму ряду. Получается, чтобы попасть в автобус пациентам и сотрудникам Больничного комплекса сначала нужно выжить и не угодить под колеса трактора или какой-нибудь легковушки. 


В администрации Волгограда оперативно отреагировали на жалобу читателей ИА «Высота 102», пообещав немедленно разобраться в проблеме. 

По данным департамента городского хозяйства, обращений от граждан по описанной ситуации на данный момент не поступало. Тем не менее, на основании вашего запроса будет проведена проверка, – сообщили в мэрии. – Если данные факты подтвердятся, к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия. Также напоминаем, что в Волгограде действует горячая линия по транспорту 23-31-60. По указанному телефону пассажиры могут оставить свои отзывы, жалобы и предложения о работе общественного транспорта. Телефон горячей линии размещен в салонах общественного транспорта.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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