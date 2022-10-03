«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в Волгограде

Жители Волгограда 3 октября пожаловались на работу водителей, обслуживающих автобусные маршруты №35 и №59. Как рассказали читатели ИА «Высота 102», на остановке «Онкоцентр» в Дзержинском районе им в буквальном смысле приходится заскакивать в салоны автобусов, пытаясь одновременно не угодить под колеса машин. Пассажиры утверждают – водители городского транспорта игнорируют остановку, подбирая людей в среднем ряду.

При этом, подчеркивают горожане, грешат нарушением ПДД, еще и маршрутчики.

– Просим придать огласке сложившуюся ситуацию с транспортом. В связи с проведением ремонта на мосту на Третьей продольной магистрали автобусы №35 и №59, а также маршрутные такси на остановке «Онкоцентр» останавливаются в нарушение правил на проезжей части, во втором ряду, не подъезжая на остановку, – рассказали жители Волгограда. – Пациенты и сотрудники вынуждены бежать перед машинами, чтобы сесть в автобус. Мы звонили в диспетчерскую автобуса №35 неоднократно, однако такая ситуация сохраняется. На прошлой неделе все пять дней автобусы останавливались в нарушение правил.





Чаще всего, утверждают волгоградцы, водители автобусов даже не пытаются перестроиться в крайний ряд, чтобы подъехать к остановке. В час пик, когда наиболее плотный поток, некоторые и вовсе проезжают мимо.

– В таких случаях приходится ждать транспорт по 20 минут и более, – сетуют пассажиры. – Автобус разворачивается на кольце и идёт сразу по второму ряду. Получается, чтобы попасть в автобус пациентам и сотрудникам Больничного комплекса сначала нужно выжить и не угодить под колеса трактора или какой-нибудь легковушки.





В администрации Волгограда оперативно отреагировали на жалобу читателей ИА «Высота 102», пообещав немедленно разобраться в проблеме.

– По данным департамента городского хозяйства, обращений от граждан по описанной ситуации на данный момент не поступало. Тем не менее, на основании вашего запроса будет проведена проверка, – сообщили в мэрии. – Если данные факты подтвердятся, к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия. Также напоминаем, что в Волгограде действует горячая линия по транспорту 23-31-60. По указанному телефону пассажиры могут оставить свои отзывы, жалобы и предложения о работе общественного транспорта. Телефон горячей линии размещен в салонах общественного транспорта.

Фото: читатели ИА «Высота 102»