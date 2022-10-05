МТС получила премию за проект по развитию сотрудников





МТС стала лауреатом премии «HR-бренд», одной из самых значимых в сфере управления персоналом. Образовательная платформа Корпоративный университет МТС получила награду в номинации «Федерация», которая отмечает проекты, реализованные в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской области.

Организатор премии – один из ведущих в стране порталов по поиску работы HeadHunter, получил 174 уникальные заявки от соискателей. Члены жюри – ведущие эксперты отрасли, оценивали актуальность замысла HR-проектов, современность методов реализации и эффективность.

— Мы продолжаем активно развивать передовые цифровые решения для жителей Волгоградской области. Сильная и сплоченная команда – залог успеха бизнеса и реализации проектов. Нам в МТС очень важно создавать сотрудникам комфортные условия для погружения в корпоративную культуру, бизнес-процессы и предоставлять возможности для развития и раскрытия потенциала. Платформа «Корпоративный университет» помогает нам решать эти задачи. Сейчас мы активно расширяем штат сотрудников и приглашаем специалистов самого разного уровня — от начинающих, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Стать частью команды МТС приглашают как начинающих, так и опытных волгоградцев с возможностью удалённой работы и переезда в крупнейшие города России. В волгоградском филиале компании предлагают вакансии в сфере продаж и взаимодействия с клиентами, а также в направлении развития технической инфраструктуры МТС.

На фото: директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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