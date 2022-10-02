Общество

На Украине погиб старший сержант из Камышина Александр Калугин

Общество 02.10.2022 18:06
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02.10.2022 18:06


При выполнении боевой задачи в ходе специальнйо военной операции на Украине погиб старший сержант Александр Калугин. Как сообщает ИА «Высота 102», о смерти уроженца города Камышина стало известно сегодня, 2 октября. 

— Александр Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщили информагентству в администрации Камышина. — Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Калугина искренние соболезнования. Вечная память Герою!

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о гибели в зоне проведения СВО земляков Калугина — младшего сержанта Саргиса Мартиросяна и гвардии старшего сержанта Константина Тер-Мкртчяна.  

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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