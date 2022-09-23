Еще один военнослужащий из города Камышина Волгоградской области погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали сегодня, 23 сентября, в администрации города. По сведениям местной мэрии, при выполнении воинского долга погиб гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян.

– В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян. Константин Гайкович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, – сообщили в администрации Камышина. – Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Константина Тер-Мкртчяна искренние соболезнования. Вечная память Герою!

17 сентября, напомним, в Камышине простились младшим сержантом Артемом Шмелевым, до конца выполнившим воинский долг в зоне проведения СВО.