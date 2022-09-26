Сбер поддержал экологические соревнования в Волгоградской области





В Волгоградской области волонтёры Сбербанка приняли участие в экологическом соревновании в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты «Чистые Игры». Участники турнира состязались в сборе и сортировке мусора на скорость с берега Волги в Светлоярском районе. По результатам игры волонтёры команд организаций и учебных учреждений собрали более тонны мусора. Все собранные отсортированные отходы направлены на вторичную переработку.

Стоит отметить, что в Волгоградской области волонтёры Сбера регулярно выезжают на субботники, очищают берега водоёмов и другие природные территории, разделяют и сортируют мусор в офисах банка. В рамках совместной работы с благотворительным фондом по реализации проекта по развитию лесного пояса только за прошлый год сотрудники Сбербанка в Волгоградском регионе посадили порядка 17 тысяч деревьев.

Кубок Чистоты «Чистые Игры» — командные соревнования по очистке зелёных территорий, которые ежегодно проходят весной и осенью в формате спортивных чемпионатов – с онлайн-рейтингом и награждением победителей. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром кубка, который проходит в 80 городах страны.

В рамках Осеннего Кубка Чистоты пройдёт ещё одна экологическая акция — «Вторскамейка» . Из пластика, собранного участниками игр, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде планируется изготовить скамейки. Они будут установлены на местах проведения Чистых Игр в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошёл на благоустройство территории.

Напомним, что Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».



