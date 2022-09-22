В Ворошиловском районе Волгограда 22 сентября утром водитель отечественно легковушки спровоцировал аварию на пересечении улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА Высота 102», в результате ДТП пострадала пассажирка «девятки». Момент столкновения ВАЗа и Ford Transit запечатлели камеры дорожного наблюдения.





– По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя ВАЗ-2109, двигаясь по улице Калинина со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Козловской, на пересечении с Рабоче-Крестьянской допустил выезд на запрещающий желтый сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На пассажирском сидении в момент столкновения находилась 18-летняя девушка. Именно в ее сторону и пришелся удар.

– В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения, – уточнили полицейские.