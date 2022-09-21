Общество

В Волгограде силовики и военкомы обсудили частичную мобилизацию

Общество 21.09.2022 18:06
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21.09.2022 18:06


В Волгограде состоялось заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», провел заседание губернатор региона Андрей Бочаров. 

— Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание призывной комиссии по частичной мобилизации в рамках исполнения Указа Президента РФ, — сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации. 

В президиуме, помимо главы региона, присутствовали начальник областного УФСБ России генерал-майора Александр Ларин, руководитель регуправления Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков, начальник областного главка МВД генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко и прокурор области Денис Костенко. 

В зале также находились заместители губернатора Зина Мержоева и Олег Николаев, представители исполнительной и муниципальной власти, районные военкомы. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в регионе с 21 сентября начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.

Фото: администрация Волгоградской области 

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