В Волгограде силовики и военкомы обсудили частичную мобилизацию

В Волгограде состоялось заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», провел заседание губернатор региона Андрей Бочаров.
— Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание призывной комиссии по частичной мобилизации в рамках исполнения Указа Президента РФ, — сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации.
В президиуме, помимо главы региона, присутствовали начальник областного УФСБ России генерал-майора Александр Ларин, руководитель регуправления Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков, начальник областного главка МВД генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко и прокурор области Денис Костенко.
В зале также находились заместители губернатора Зина Мержоева и Олег Николаев, представители исполнительной и муниципальной власти, районные военкомы.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в регионе с 21 сентября начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.
Фото: администрация Волгоградской области
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