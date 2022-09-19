Экономика 19.09.2022 11:48
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19.09.2022 11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте», участники которой получат год бесплатного обслуживания по кредитной карте «120 дней на максимум». Для участия в акции необходимо оформить и получить карту в период с 19 сентября по 31 октября 2022 года включительно. Год бесплатного обслуживания действует с даты получения карты.
Карта «120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит составляет до 1 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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