Сбер приглашает предпринимателей на бизнес-форум в Волгограде





27 сентября 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» в Волгограде.

В ходе 3-часового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей: салон красоты «Лайм», косметологическую клинику «Ю клиник» и SO SO COFFEE, кофейню-кондитерскую. Поделятся с ними инструментами, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность





Хэдлайнером события станет: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, Руслан Баликов, эксперт по переговорам и активным продажам и Ильяна Левина, интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Банк успешен тогда, когда успешны его партнёры, клиенты, и мы готовы оказывать им поддержку, как традиционными финансовыми инструментами и сервисами, так и разнообразными образовательными программами, мероприятиями. Те решения, которые будут представлены участникам бизнес-форума Сбера от лидеров российского бизнеса, я уверена, помогут начинающим предпринимателям получить необходимые знания и эффективные инструменты для успешного старта или развития своего дела».

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Волгограда.