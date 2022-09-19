Экономика

Сбер приглашает предпринимателей на бизнес-форум в Волгограде

Экономика 19.09.2022 09:49 Новости компаний
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19.09.2022 09:49 Новости компаний


27 сентября 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» в Волгограде. 
В ходе 3-часового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей: салон красоты «Лайм», косметологическую клинику «Ю клиник» и SO SO COFFEE, кофейню-кондитерскую. Поделятся с ними инструментами, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность

Хэдлайнером события станет: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, Руслан Баликов, эксперт по переговорам и активным продажам и Ильяна Левина, интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии.  

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Банк успешен тогда, когда успешны его партнёры, клиенты, и мы готовы оказывать им поддержку, как традиционными финансовыми инструментами и сервисами, так и разнообразными образовательными программами, мероприятиями. Те решения, которые будут представлены участникам бизнес-форума Сбера от лидеров российского бизнеса, я уверена, помогут начинающим предпринимателям получить необходимые знания и эффективные инструменты для успешного старта или развития своего дела».
В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Волгограда. 
Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 27 сентября в 15:00. Участие бесплатное. Регистрируйтесь по ссылке. 

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