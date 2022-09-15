Экономика

Cбер начал принимать заявки на сельскую ипотеку

Экономика 15.09.2022 12:23 Новости компаний
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15.09.2022 12:23 Новости компаний


С 15 сентября Сбербанк возобновляет приём заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения. Первоначальный взнос по данной программе составит от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%.
По программе «Сельская ипотека» можно приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трёх лет) или физлица (не более пяти лет), либо построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке. (срок строительства не должен превышать двух лет).
Одна, следует учесть, что программа имеет ряд особенностей: 
1. Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней.
2. Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и т. д.), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
3. Кредит по программе можно получить только один раз.
4. В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет.
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