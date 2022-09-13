ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты

Экономика 13.09.2022 14:20 Новости компаний
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13.09.2022 14:20 Новости компаний
Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 16% и сейчас превышает 150 млрд рублей. По оценке банка, рост спроса россиян на кредитные карты продолжится и будет связан с возможным снижением ключевой ставки, открытием новых карт «Мир» и их более активным использованием для крупных покупок.
ВТБ фиксирует положительную динамику выдач кредитных карт и рост заинтересованности клиентов в них. С начала года портфель банка вырос на 16%. В конце лета увеличение выдач традиционно характеризовалось подготовкой детей к новому учебному году. По оценке банка, в дальнейшем рост спроса может быть связан с активным подключением карт «Мир» со стороны клиентов – потенциал здесь еще достаточно велик, и многие захотят воспользоваться преимуществами кредитного «Мира». Клиенты ВТБ все чаще используют кредитки для повседневных покупок, например, бытовой техники, товаров для ремонта, при планировании своих поездок. С учетом возможного снижения ключевой ставки до конца года востребованность кредитных карт будет только нарастать.
Выпуск и обслуживание «Карты Возможностей» ВТБ бесплатны для всех клиентов. Беспроцентный период составляет до 110 дней на любые покупки и действует на снятие наличных и переводы, а максимальный кредитный лимит составляет 1 млн руб. Все держатели «Карты возможностей» - участники бесплатной программы лояльности получают кешбэк от 2% до 3,5% в популярных категориях «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Транспорт и такси», а также до 50% у партнеров банка.
Клиенты могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы. С марта 2022 года банк выдал более 270 тысяч кредитных карт «Мир», при этом четверть из них – цифровые.
Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее с бесплатной доставкой или в удобном отделении. Цифровую версию карты можно оформить в мобильном приложении или интернет-банке ВТБ Онлайн.
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