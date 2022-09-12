Фейерверк в пойме Царицы завершил празднование 433-летия Волгограда

В Волгограде завершилось празднование 433-летия города-героя. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» снял с высоты праздничный фейерверк в пойме реки Царицы.





В парке «Раздолье» прошел молодежный фестиваль «В движении». На сцене перед собравшимися горожанами и гостями города выступили артисты в жанре хип-хоп. Также зрители смогли по достоинству оценить исполнителей брейк-данса. Волгоградские спортсмены продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах как велотриал, джампинг, скейтбординг и футбольный фристайл.





Затем стартовала молодежная дискотека. После зажигательных танцев настало время фейерверка. Вечер завершился красочными залпами, превратившими город на пару минут в глянцевую мерцающую картинку.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

А ведь помнят еще: десятки тысяч волгоградцев пришли на концерт Преснякова