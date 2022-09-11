Общество

Шикарный салют и концерт Преснякова: праздничный Волгоград на фото

Общество 11.09.2022 01:02
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11.09.2022 01:02



Второй день празднования Дня города завершился в Волгограде выступлением Владимира Преснякова и красочным салютом. 



Известный исполнением таких хитов как «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», «Все нормально у хулигана» и др. Пресняков стал хедлайнером гала-концерта, который прошел на Центральной набережной Волгограда. Подпевали артисту тысячи волгоградцев, которые пришли на празднование 433-летия города.
Фотограф информагентства запечатлел все самое интересное.















Отметим, что День города в этом году Волгоград отмечает три дня. 11 сентября завершится чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах, пройдет награждение победителей. В центре города продолжат свою работу тематические развлекательные площадки. Жителей города ожидает показ моды, фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге», молодежный фестиваль, дискотека и многое другое.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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