Шикарный салют и концерт Преснякова: праздничный Волгоград на фото

Общество 11.09.2022 01:02
0
11.09.2022 01:02
Второй день празднования Дня города завершился в Волгограде выступлением Владимира Преснякова и красочным салютом.
Известный исполнением таких хитов как «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», «Все нормально у хулигана» и др. Пресняков стал хедлайнером гала-концерта, который прошел на Центральной набережной Волгограда. Подпевали артисту тысячи волгоградцев, которые пришли на празднование 433-летия города.
Фотограф информагентства запечатлел все самое интересное.
Отметим, что День города в этом году Волгоград отмечает три дня. 11 сентября завершится чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах, пройдет награждение победителей. В центре города продолжат свою работу тематические развлекательные площадки. Жителей города ожидает показ моды, фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге», молодежный фестиваль, дискотека и многое другое.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Треть избирателей проголосовали за два дня в Волгоградской области10.09.2022 21:21
Общество 10.09.2022 21:21
Вкусно и зрелищно: Волгоград отмечает 433-летие с огоньком10.09.2022 19:48
Общество 10.09.2022 19:48
Общественные палаты Волгоградской области и ЛНР заключили соглашение10.09.2022 18:56
Общество 10.09.2022 18:56
«Здесь ужасно воняет»: в бывшем «СуперМАНе» открыли магазин ширпотреба10.09.2022 18:20
Общество 10.09.2022 18:20
Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентября10.09.2022 17:52
Общество 10.09.2022 17:52
Реактивные самолеты кружат над центром Волгограда10.09.2022 16:52
Общество 10.09.2022 16:52
С ними ярче: АО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в фестивале энергосбережения10.09.2022 15:31
Общество 10.09.2022 15:31
День города на земле и воде: смотрим на красоту регаты и эмоции велогонки в Волгограде10.09.2022 15:15
Общество 10.09.2022 15:15
Флайбордисты показали эффектное шоу на набережной Волгограда10.09.2022 13:55
Общество 10.09.2022 13:55
На сцене нового амфитеатра в Волгограде поженились 7 пар10.09.2022 11:55
Общество 10.09.2022 11:55
В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового порта10.09.2022 10:22
Общество 10.09.2022 10:22
Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилей10.09.2022 09:24
Общество 10.09.2022 09:24
Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в Волгоград10.09.2022 08:48
Общество 10.09.2022 08:48
Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День города10.09.2022 08:11
Общество 10.09.2022 08:11
В Волгограде показали историю БК-31, защищавшего Сталинград09.09.2022 23:36
Общество 09.09.2022 23:36