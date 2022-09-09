В Волгограде лобовое ДТП с пятью пострадавшими попало на видео

Момент столкновения двух иномарок сегодня днем на улице Рокоссовского в Волгограде попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», предварительно сообщалось о пятерых пострадавших.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили, что по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался по улице Рокоссовского в сторону улицы Ростовской. Поворачивая налево на зеленую стрелку, автолюбитель не уступил дорогу, что привело к столкновению с иномаркой Volkswagen Поло, двигавшейся прямо.





По сведениям облздрава, в аварии пострадали три женщины и двое мужчин. Информация о состоянии уточняется.





На кадрах отчетливо виден момент столкновения двух иномарок. От удара кроссовер Nissan отбросило в опору ЛЭП. Автомобиль Volkswagen Поло по инерции пересек дорогу по всей ширине и наехал на бордюр.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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