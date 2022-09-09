Не уступил дорогу: в Волгограде в лобовом ДТП пострадали пять человек

В Волгограде в лобовом ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Рокоссовского.

— По предварительной информации, водитель за рулем автомашины Nissan двигался по улице Рокоссовского со стороны улицы Голубинской в направлении улицы Ростовской, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При повороте налево на зеленую стрелку водитель не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Поло, двигавшимся прямо.

По информации областного главка МВД, в результате дорожной аварии предварительно пострадали четыре человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства сообщили о пятерых пострадавших.

— Предварительно, пострадали три женщины в возрасте 53, 35 и 23 лет, а также 24-летний и 63-летний мужчины, — пояснили в облздраве. — Состояние пострадавших уточняется.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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