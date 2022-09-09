Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушка

В Иловлинском районе Волгоградской области на 901-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легковой иномарки. Сообщается о погибшей девушке.

— По предварительной информации, девушка-водитель автомашины Kia Rio двигалась в направлении Москвы, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, двигавшимся в сторону Волгограда.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погиб человек. На месте от полученных травм скончалась водитель легковой иномарки.

— Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ГИБДД, — добавили в областном главке МВД.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства рассказали, что с места аварии госпитализированных не было.

— Один из пострадавших осмотрен. Зафиксирован отказ от оказания медпомощи, — уточнили в облздраве.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com