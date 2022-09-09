Происшествия

Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушка

Происшествия 09.09.2022 16:34
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09.09.2022 16:34

 

В Иловлинском районе Волгоградской области на 901-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легковой иномарки. Сообщается о погибшей девушке. 

— По предварительной информации, девушка-водитель автомашины Kia Rio двигалась в направлении Москвы, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, двигавшимся в сторону Волгограда.


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погиб человек. На месте от полученных травм  скончалась водитель легковой иномарки. 

— Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ГИБДД, — добавили в областном главке МВД. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства рассказали, что с места аварии госпитализированных не было.

— Один из пострадавших осмотрен. Зафиксирован отказ от оказания медпомощи, — уточнили в облздраве.  

Фото: Жесть Волгограда / vk.com  

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