Экономика

Клиенты ВТБ потратили 600 млн рублей в рамках осенней программы туристического кешбэка

Экономика 09.09.2022 11:27 Новости компаний
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09.09.2022 11:27 Новости компаний



Клиенты ВТБ направили более 600 млн рублей для поездок по России осенью в рамках программы туристического кешбэка. Согласно опросу банка, в среднем россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей. ВТБ за свой счет оформил страховку 10 тысячам семей, которые оплатили поездки в рамках госпрограммы картой «Мир».

О намерении путешествовать по стране до конца года рассказал 81% планирующих поездку российских туристов, опрошенных ВТБ в конце лета. В путешествиях они будут ориентироваться на южные направления, культурные центры или выезды на природу. Последние популярны среди отпускников молодого и среднего возраста – такой вид туризма выбирает почти каждый второй из опрошенных.

В среднем на поездку по России туристы планируют потратить около 58 тысяч рублей – на 4 тыс. больше, чем израсходовали годом ранее. Доля тех, кто готов направить на отдых от 75 до 100 тыс. рублей, только в этом году выросла с 11% до 18%. 

Приоритетным транспортом для путешествий по стране стал автомобиль (49%) и поезд (44%). На третьем месте по популярности – самолет (35%). Автобус для поездок по России выбирает четверть опрошенных. Набирает популярность круизный туризм – поездки на теплоходе запланировали 8% туристов, это вдвое больше, чем год назад. В основном такой вид отдыха выбирают россияне старше 45 лет.

ВТБ дополнительно поддерживает всех клиентов и членов их семей при поездках по России, за свой счет оплачивая их страховку от несчастных случаев на все время отдыха. Она подключается автоматически и в случае наступления страхового случая предусматривает выплату до 300 тыс. рублей, а также до 20 тыс. рублей на лекарства. Для получения кешбэка от государства и страховки необходимо зарегистрировать карту «Мир» ВТБ в программе лояльности платежной системы на сайте и оплатить ею путевку или отель. В течение 5 рабочих дней клиент получит возврат части средств и уведомление о бесплатной страховке от банка.  

-С начала действия программы по стимулированию осеннего туризма клиенты ВТБ уже потратили на оплату туров и отелей 614 млн рублей. С начала года сумма выплат, которые они получили от государства в рамках программы развития туризма, достигла 850 млн. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы со своей стороны поддерживаем путешественников, за счет банка оплачивая им страховку на все время отдыха, чтобы они могли спокойно отдохнуть вместе с семьей. Всего в 2022 году мы планируем направить более 1 млрд рублей на поддержку семей и уязвимых категорий населения, – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков – в возрасте от 18 до 60 лет. При ответе на ряд вопросов им предлагалось выбрать несколько вариантов.

 

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