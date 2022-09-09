Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7

В Волжском Волгоградской области сегодня, 9 сентября, трамвай, следовавший по маршруту № 7, протаранил КАМАЗ. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Логинова.

— На улице Логинова водитель КАМАЗа сдавал назад и въехал в трамвай маршрута № 7, — оперативно прокомментировали информагентству в пресс-службе мэрии Волжского. — Инцидент произошел в 08.00.





Как уточнили в администрации города-спутника, около 10.00 движение на участке восстановлено. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Жесть Волжский / t.me

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