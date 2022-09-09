Банк «Открытие» начинает прием заявок на промышленную ипотеку

Экономика 09.09.2022 10:26
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09.09.2022 10:26
Банк открыл прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на выдачу кредитов по новой государственной программе промышленной ипотеки.
Запуск механизма промышленной ипотеки анонсировал президент России Владимир Путин в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, 6 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Кредиты будут выдаваться компаниям, которые занимаются промышленным производством, по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет для покупки производственных площадей. Максимальная сумма кредита составит 500 млн руб.
Для инновационных технологических компаний ставка промышленной ипотеки будет еще ниже – 3% годовых. Реестр таких компаний будет формировать и вести Министерство экономического развития.
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