Очередной незадачливый водитель попал в западню в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда 8 сентября водитель грузовика попал практически в безвыходное положение, решив проехать под мостом на улице Кубанской. По сообщению читателей "Высоты 102", в эти минуты мужчина предпринимает попытки вытащить машину из западни.

– Водитель грузовика, несмотря на предупреждающие знаки при въезде под мост, все же рискнул и вышло то, что вышло, – рассказывают очевидцы. – Грузовик занял полосу, ведущую в сторону улицы Рокоссовского. В результате, конечно, на Коммунистической собралась пробка. Но минут через 20, думаем рассосется.





По словам волгоградцев, чтобы выбраться из-под моста, водитель грузовой машины вынужден спускать колеса.