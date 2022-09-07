ВТБ предлагает разработать специальный вклад для льготников

Экономика 07.09.2022 14:02 Новости компаний
0
07.09.2022 14:02 Новости компаний
ВТБ предлагает рассмотреть вопрос о запуске специальных условий по сберегательным продуктам для многодетных семей и незащищенных слоев населения. Размер надбавки к ставке по вкладу может определяться в зависимости от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Со своей стороны, ВТБ готов запустить подобный вклад в случае принятия соответствующих решений со стороны регулятора.
На сегодняшний день, согласно правилам ЦБ РФ, российские банки не могут предлагать особые условия размещения средств, основываясь на социальном статусе клиента. Поэтому кредитные организации ограничиваются для своих потенциальных вкладчиков временными сезонными акциями.
По оценке ВТБ, социально незащищенным российским семьям необходим долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой. Дополнительная доходность по подобным вкладам, которая будет выделять их из стандартной банковской линейки, может определяться государством в зависимости от текущей ключевой ставки и объема бюджетной поддержки. Чем выше ключевая ставка и в целом доходность по депозитам на рынке, тем выше может быть уровень надбавки к такому вкладу.
Чтобы обеспечить повышенную доходность по специальным вкладам, ВТБ предлагает разработать систему субсидирования ставки со стороны государства и определить категории населения, которые смогут воспользоваться льготными условиями. Кроме того, нужно будет сформировать специальные требования по обязательным отчислениям в рамках таких продуктов.
-Сегодня нормативная база не позволяет банкам формировать вклады с особыми условиями для льготных категорий населения, хотя для них дополнительная доходность особенно важна как инструмент укрепления материального положения и защиты от инфляции. Например, в многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка – родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых. Банки обладают развитой системой депозитных продуктов и могли бы разработать для них спецусловия, которые окажут дополнительную поддержку таким клиентам. Мы считаем это важнейшей социальной задачей на данном этапе и готовы в том числе направить на подобные проекты наши собственные средства, если регулятор даст «зеленый свет» на их разработку, – заявил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Сотрудники банка «Открытие» воплотят свои бизнес-идеи в реальные проекты07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Греф рассказал о переходе в Сбер сотрудников иностранных компаний07.09.2022 11:52
Экономика 07.09.2022 11:52
«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машин07.09.2022 11:34
Экономика 07.09.2022 11:34
«ЕвроХим-ВолгаКалий» определил лучших сотрудников на конкурсе профмастерства07.09.2022 10:19
Экономика 07.09.2022 10:19
ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА07.09.2022 10:00
Экономика 07.09.2022 10:00
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии06.09.2022 12:48
Экономика 06.09.2022 12:48
Кредитование юрлиц в Сбере с начала года выросло на 7,3%06.09.2022 10:00
Экономика 06.09.2022 10:00
ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай06.09.2022 09:34
Экономика 06.09.2022 09:34
Сбер первым в России переведёт банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux06.09.2022 09:27
Экономика 06.09.2022 09:27
Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионе06.09.2022 06:06
Экономика 06.09.2022 06:06
ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре05.09.2022 14:04
Экономика 05.09.2022 14:04
На I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» Сбер представил цифровую платформу по управлению жилфондом05.09.2022 13:49
Экономика 05.09.2022 13:49
ВТБ: портфель ипотеки в России в этом году впервые превысит портфель неипотечных кредитов05.09.2022 11:53
Экономика 05.09.2022 11:53
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов05.09.2022 10:30
Экономика 05.09.2022 10:30
Сбер заявил, что с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%05.09.2022 10:04
Экономика 05.09.2022 10:04