«ЕвроХим-ВолгаКалий» определил лучших сотрудников на конкурсе профмастерства





На Гремячинском горно-обогатительном комбинате в конкурсе профессионального мастерства за престижное звание лучшего в своей профессии поборолись лаборанты химического анализа централизованного отдела технического контроля – испытательного центра и работники участка автомобильного транспорта и средств механизации.

На первом этапе конкурсанты показали свою теоретическую подготовку. Члены жюри особое внимание уделили вопросам по технике безопасности и охране труда.

Во время практического этапа конкурса сотрудники показали высокие показатели выполненных задач с соблюдением технологии и техники безопасности.





Работники автомобильного цеха продемонстрировали мастерство маневрирования на тяжелой технике. Искусно чувствуя машину и ее большие габариты, водители погрузчиков выполняли такие сложные маневры, как заезд в импровизированный гараж в условиях ограниченного пространства, «змейка» передним и задним ходом и виртуозное перемещение «груза» на разную высоту.

Ощущение соревновательного духа на площадке, активная поддержка коллег, полученный опыт и мастерство, которое работники усовершенствовали в процессе выполнения заданий, несомненно положительно повлияют на сохранение лучших трудовых традиций «ЕвроХим-ВолгаКалия» и воодушевят на новые достижения.

Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует на юге Волгоградской области уникальный проект по освоению одного из крупнейших месторождений калийных солей в стране.

Непрерывное развитие профессиональных навыков, поощрение лучших сотрудников, повышение престижа профессий, представленных на производстве - одна из приоритетных задач компании.