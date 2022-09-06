ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в Волгограде

ДТП с участием двух иномарок на пересечении проспекта имени В. И. Ленина и проспекта Металлургов попало на камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение автомобилей произошло сегодня днем, 6 сентября.





По предварительным данным ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии есть пострадавшая. В больницу попала 26-летняя девушка-водитель. Как уточнили полицейские, 23-летний водитель иномарки Skoda, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Volkswagen Golf.





По информации сервиса «Яндекс.Карты» дорожное происшествие спровоцировало автомобильные заторы в строну севера Волгограда.

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала столкновение иномарок с нескольких ракурсов. От удара один из автомобилей протаранил светофорный столб. В салоне машины сработали подушки безопасности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области