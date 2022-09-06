В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого в больнице оказалась 26-летняя девушка. Из-за аварии, сообщает ИА «Высота 102», на Первой продольной в настоящее время собирается пробка.





По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение двух иномарок произошло около 15.50.

– По предварительным данным,23-летний водитель Skoda, следуя по проспекту Ленина, на пересечении с проспектом Металлургов при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Volkswagen Golf, за рулем которого находилась девушка водитель, – прокомментировали происшествие в главке ГУ МВД России региону. – С места аварии водитель Volkswagen была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.





Как сообщает информагентство «Высота 102», в результате аварии временно затруднено движение на Первой продольной. Так, согласно сервису «Яндекс.Карты», в настоящее время протяженность транспортного затора по направлению из центра в Краснооктябрьский район превышает 2,5 км. В обратном направлении пробка растянулась на 500 метров, однако транспорт в границах от улицы Богунской до проспекта Металлургов движется со скоростью не более пяти километров в час.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области