Происшествия

Из-за ДТП на пересечении двух проспектов в Волгограде в час пик образовалась пробка

Происшествия 06.09.2022 17:25
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06.09.2022 17:25

В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого в больнице оказалась 26-летняя девушка. Из-за аварии, сообщает ИА «Высота 102», на Первой продольной в настоящее время собирается пробка. 


По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение двух иномарок произошло около 15.50.

– По предварительным данным,23-летний водитель Skoda, следуя по проспекту Ленина, на пересечении с проспектом Металлургов при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Volkswagen Golf, за рулем которого находилась девушка водитель, – прокомментировали происшествие в главке ГУ МВД России региону. – С места аварии водитель Volkswagen была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. 


Как сообщает информагентство «Высота 102», в результате аварии временно затруднено движение на Первой продольной. Так, согласно сервису «Яндекс.Карты», в настоящее время протяженность транспортного затора по направлению из центра в Краснооктябрьский район превышает 2,5 км. В обратном направлении пробка растянулась на 500 метров, однако транспорт в границах от улицы Богунской до проспекта Металлургов движется со скоростью не более пяти километров в час. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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