Экономика

Банк «Открытие»: волатильность котировок меди ограничивает ее добычу в будущем

Экономика 02.09.2022 19:13
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02.09.2022 19:13


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
По итогам уходящей недели котировки меди снизились на 7,5% до $7540/т на фоне опасений сокращения спроса в Китае в условиях очередного закрытия крупного региона в рамках борьбы с распространением коронавируса. Котировки приблизились к нижней границе интервала, который «Открытие Research» оценивает как диапазон фундаментального уровня цены меди, составляющий $7 500 – $8 000 за т.
Их падение и закрепление ниже данного уровня будет ограничивать стимулы для развития будущих проектов по добыче меди, что, в свою очередь, увеличивает риски дефицита металла после 2025 г. До этого периода рынок будет демонстрировать условную сбалансированность. В частности, ожидается, что добыча меди будет прирастать на 3,5% в год за счет инвестиций Китая в зарубежные проекты, осуществленные в предыдущие года.
В то же время мы прогнозируем отставание добычи от темпов роста спроса в более долгосрочной перспективе. Рост волатильности котировок меди увеличивает риски задержек в принятии решений об инвестициях в новые проекты, а также ставит под вопрос увеличение расходов на ГРР или расширение действующих месторождений.
Во 2 пол. 2022 г. «Открытие Research» ожидает дальнейшего увеличения волатильности котировок на фоне резкого изменения баланса спроса и предложения. Так, по прогнозу ICSG, в 2022 г. ожидается формирование небольшого избытка предложения на уровне 140 тыс. т (0,5% уровня потребления в 2021 г.). При этом за 6 месяцев 2022 г. баланс рынка был дефицитным и составил 72 тыс. т., следовательно, прогноз ICSG предполагает превышение предложения над спросом на уровне 212 тыс. т во 2 пол. 2022 г.
Резкий переход от дефицита в июне 2022 г. к профициту может стать существенным негативным фактором для цен меди, способным временно отправить котировки к уровню $7 000 за т. В результате к концу года, когда компании будут принимать решения об инвестициях в новые проекты, котировки могут оказаться ниже уровней incentive price (цена, при которой инвестиции в новые проекты рентабельны). В этих условиях горнодобывающие компании могут перенести решения о развитии новых проектов на 2023 г., что станет одним из факторов дефицита металла в 2028-2030 гг.

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