Экономика

Анатолий Попов: «Отрасль жилой недвижимости одна из самых устойчивых сфер в экономике»

Экономика 02.09.2022 12:32 Новости компаний
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02.09.2022 12:32 Новости компаний


Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости заявил, что в сложившихся условиях рынок жилой недвижимости показывает себя как один из самых устойчивых бизнесов в российской экономике. Кроме того, он отметил, что данная тенденция сохранится и в будущем. 
-Отрасль жилой недвижимости на фоне всех происходящих событий выглядит как одна из самых устойчивых сфер в экономике. Во-первых, спрос здесь внутренний, а импортозависимость небольшая – около 2-3% в эконом-классе, до 15% в "бизнес-плюсе" и элитном сегменте. Мы не видим критических факторов, мешающих вовремя и с теми же самыми издержками завершить девелоперский проект,– отмечает эксперт. 
Также, по его мнению, устойчивость рынка во многом обеспечивается стабильностью условий кредитового договора. Даже повышенная ключевая ставка не оказала на это большого влияния, т.к. в основном по проектам, где идут продажи, остаток по кредиту может покрываться средствами на эскроу вплоть до 100% и более. 
Также Попов отмечает, что весной в период неопределённости количество заявок по новым кредитам на строительство снизилось, но не значительно.
 - Результаты первых четырех месяцев по выдаче новых кредитов оказались на 15% ниже, чем в 2021 году. Но 15% – это, будем откровенны, не такое значительное падение в той обстановке, что была весной,– рассказывает Попов.– А тот факт, что ставки по кредитам в целом сохранились, и правительство очень вовремя поддержало спрос льготными ипотечными программами, позволил нам за прошедшие месяцы 2022 года перечислить девелоперам чуть более 1,2 триллиона рублей, по сравнению с 800 миллиардами годом ранее. Всего же за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков – это фактически столько же, сколько и в прошлом году. 
Кроме того, зампред Правления Сбербанка, рассказал, что отрасль продолжает активно развиваться, появляются новые проекты, растет спрос на финансирование: «С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в "экономе" или "комфорте", но даже в классе "люкс", где стоимость квадратного метра стартует от 2 миллионов рублей. На все есть спрос».
Говоря о планах, Попов заметил, что перспективы довольно позитивные и как минимум не будут уступать показателям прошлого года.
 -Мы ожидаем, что в 2022 году количество новых заключенных кредитных договоров на финансирование жилья будет на уровне прошлого года и составит более 2 тысяч договоров. Если говорить про лимиты кредитования застройщиков, то по итогам года рассчитываем на объем новых открытых кредитных линий на сумму около 2,5 триллиона рублей, – прокомментировал спикер. 

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