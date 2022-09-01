Экономика

В Волгограде и Волжском заработали первые зарядные комплексы для электромобилей

Экономика 01.09.2022 22:01
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01.09.2022 22:01


Накануне в Волгоградской области открылись первые мультистандартные зарядные комплексы для электромобилей.  Один из таких комплексов появился в городе Волжском на улице имени генерала Карбышева, а другой в Волгограде – возле торгового центра  на проспекте В.И.Ленина 54Б. Проект реализован группой компаний АО «Волгоградоблэлектро» и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». 
Это первый шаг в  организации инфраструктуры для зарядки электромобилей. В планах компаний – создание региональной сети зарядных станций, в том числе на федеральных трассах в Волгоградской области. Так что у владельцев электромобилей будет возможность заряжать машины не только в крупных городах, но и при перемещении по территории региона.

Каждый комплекс включает два зарядных устройства мощностью 60 кВт каждое. Благодаря системе динамического распределения мощности здесь могут одновременно заряжаться до 6 транспортных средств. Также комплекс снабжён несколькими типами коннекторов, чтобы подключиться могли различные марки электромобилей. Одним из преимуществ станций является наличие режима быстрого заряда, за счёт чего на дозаправку автомобилисты потратят всего несколько минут. При этом полная зарядка современного электрокара займёт от 20 до 50 минут.
Важной экологической особенностью комплекса является наличие на крыше сетевых солнечных электростанций мощностью до 20 кВт и инвертора в 15 кВт. Энергию солнца будут использовать для питания основного оборудования и частично для зарядки машин.

Напомним, что согласно утверждённой на федеральном уровне «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года», уже в 2021-2024 годах планируется произвести не менее 25 тысяч электротранспортных средств и запустить в эксплуатацию не менее 9,4 тысяч зарядных станций.
Инвестиционный проект группы компаний АО «Волгоградоблэлектро» и АО «ЭлектроТранспорт Плюс» вывел регион на новый уровень развития электрического автомобильного транспорта. Специализированная инфраструктура будет способствовать популяризации личного и коммерческого электротранспорта, а также улучшению экологической обстановки на территории Волгоградской области.

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