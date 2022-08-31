Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодёжи

Экономика 31.08.2022 16:28 Новости компаний
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31.08.2022 16:28 Новости компаний
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Он выступил с лекцией на тему: «Технологии и человек: как оставаться релевантными».
В начале своего выступления Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и биотехнологии.
Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни. Сбер постоянно совершенствует свои решения в области ИИ, в том числе в кредитовании, здравоохранении, беспилотном транспорте, кибербезопасности, умных устройствах и творчестве, ведь сегодня ИИ умеет генерировать изображения, тексты и музыкальные композиции, которые всё сложнее отличить от созданных людьми.
Однако вместе с технологиями меняются и человеческие навыки, которые требуются в современном мире. 85% жизненного успеха, по мнению Президента банка, сегодня составляют мягкие навыки (soft skills). Их можно сравнить с операционной системой на смартфоне, которая определяет его быстродействие и производительность, в то время как предметно-ориентированные навыки (hard skills) — это условный «магазин приложений», необходимых для решения конкретных задач.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Технологии, о которых я рассказал, дадут, по моему мнению, наибольшую отдачу для жизни людей в будущем. Самые зрелые из них — это облачные технологии, а искусственный интеллект даёт сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу. Кроме того, для любого человека, и особенно для молодых людей, я считаю важным уметь применять следующие три мягких навыка. Первый — целеполагание. Это ключевой навык с точки зрения управления собой в соответствующем временном и пространственном горизонте. Второй навык — это принятие решений. Успех — это то, какое количество правильных решений в своей жизни вы приняли, а технике принятию решений важно обучаться. Третий навык — тайм-менеджмент. Временем управлять невозможно, но можно собственной эффективностью. От того, насколько вы научитесь ставить цели и принимать решения, зависит успех в жизни».
Онлайн-кинотеатр Okko ведёт бесплатные прямые трансляции московской части марафона, посвящённой теме «Знание. Сила», которая демонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Также трансляция марафона проходит на сайте и в сообществе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».
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