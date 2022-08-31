Нападению ядовитых пауков каракуртов в Волгоградской области с весны по август подверглись 26 жителей региона, семь из которых – дети. Такую информацию ИА «Высота 102» предоставили 31 августа в облздраве в ответ на редакционный запрос. Всего же в больницу № 25 было доставлено 40 человек, на которых покусились пауки.

– В Центр острых отравлений ГУЗ «ГКБСМП № 25» Волгограда обратилось по экстренным показаниям с укусами пауков 40 человек, 26 из них подверглись действию яда каракурта. Все пациенты выписаны из больницы с выздоровлением, – сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, добавив, что пик укусов пауков пришелся по традиции на июль и август.

Напомним, что жителей Волгограда и области нередко атакуют пауки Саки.

– Яд этого паука не представляет опасности для жизни человека, хотя его укусы весьма болезненны и могут вызвать продолжительные приступы тошноты и сильные головные боли, – объясняют специалисты Центра острых отравлений. – Каракурт, тарантул громадный и тарантул южнорусский вообще не представляют опасности для жизни, несмотря на свой устрашающий вид. Что касается пауков других видов, то их укусы могут быть чреваты аллергическими реакциями и инфицированием ран.

Подогревает интерес пауков к человеку, как правило, жаркая температура воздуха.

– Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах, – делятся наблюдениями специалисты. – Но в декабре 2011 года был зафиксирован случай укуса каракурта, что аранхологи связывают с их переселением ближе к жилищу человека и соответственно с большей зимостойкостью в последние годы.

При укусе каракуртов наблюдаются покраснения на коже с отечностью, появления пузырька, наполненного прозрачной жидкостью. Само же заболевание, как правило, протекает очень тяжело. О симптомах укусов ИА «Высота 102» сообщало ранее.

– После выписки из стационара больные вследствие резкой слабости в течение 5—15 дней остаются неработоспособными. Смертельные исходы после укусов каракурта все же бывают, но крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи, – говорят врачи. – При укусе каракурта необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. До приезда врачей следует принять антигистаминный препарат и оставаться в полном покое.