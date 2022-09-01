







В администрации городского округа Михайловки Волгоградской области прокомментировали ситуацию с протекшей кровлей в детском саду «Созвездие». Как сообщается в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102», подписанном заместителем главы по вопросам ЖКХ и благоустройства, Александром Пестряковым, «протекание кровли появилось после монтажа вентиляционного оборудования на крыше здания, а также наличия остаточной влаги в пустотах плит перекрытия».





В ответе также указывается, что подрядчик устранил протечку в рамках гарантийных обязательств, а в настоящее время в детском саду проводится косметический ремонт. При этом штрафные санкции к подрядчику не применялись, так как компания незамедлительно приступила к устранению дефекта.





- Протечка кровли не повлияет на ухудшение состояния здания и условий пребывания детей, - заверили в администрации Михайловки.









Дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию 30 марта 2022 года.



