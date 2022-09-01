Расследования 01.09.2022 06:00
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01.09.2022 06:00
В администрации городского округа Михайловки Волгоградской области прокомментировали ситуацию с протекшей кровлей в детском саду «Созвездие». Как сообщается в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102», подписанном заместителем главы по вопросам ЖКХ и благоустройства, Александром Пестряковым, «протекание кровли появилось после монтажа вентиляционного оборудования на крыше здания, а также наличия остаточной влаги в пустотах плит перекрытия».
В ответе также указывается, что подрядчик устранил протечку в рамках гарантийных обязательств, а в настоящее время в детском саду проводится косметический ремонт. При этом штрафные санкции к подрядчику не применялись, так как компания незамедлительно приступила к устранению дефекта.
- Протечка кровли не повлияет на ухудшение состояния здания и условий пребывания детей, - заверили в администрации Михайловки.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в новом детском саду «Созвездие» протекла крыша почти по всей площади. В результате были залиты помещения дошкольного учреждения. Местные жители переживали, что в детском саду уже пахнет сыростью и образовалась плесень.
Дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию 30 марта 2022 года.
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