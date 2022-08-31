







В городе Котельниково Волгоградской области сегодня, 31 августа, перевернулся микроавтобус. В результате ДТП пострадали пять женщин, которые находились в салоне.





Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, около 7-30 водитель микроавтобуса «Форд», который осуществлял заказные перевозки, на ул. Нижняя не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, перевернулась, едва не врезавшись в частный дом.













ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии.





Известно, что автобус прошел плановое техническое обслуживание, а водитель имеет многолетний стаж вождения.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области