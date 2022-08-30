Банк «Открытие»: замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов

Экономика 30.08.2022 18:48
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30.08.2022 18:48
Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
Свое пятничное выступление на конференции в Джексон-Хоул глава ФРС Дж. Пауэлл практически полностью посвятил инфляции. Особый акцент был сделан на том, что центральный банк должен активно бороться с инфляцией, а ее снижение должно стать долгосрочным и устойчивым, и что нельзя дать зафиксироваться повышенным инфляционным ожиданиям. Если центральный банк будет сдерживать инфляцию вполсилы, есть риск повторения стагфляционного сценария 1970-х гг.
Однако большинство выступлений и обсуждений касались не столько текущей инфляции, сколько среднесрочных перспектив. Выступающие фокусировались на среднесрочной экономической динамике, обсуждали, прошла ли экономика последствия коронавируса и сопутствовавшего фискального стимулирования, каковы его пределы и степень, в которой можно говорить о перегреве экономики.
Нынешний инфляционный период и правда в целом понятен: большая часть роста цен – цены на сырьевые товары, в основном нефть и газ. Большая часть подорожания прочих видов продукции приходится на последствия роста стоимости электричества, транспортных расходов и т.п. ФРС, ЕЦБ и другие центральные банки могут бороться с этим, только ограничивая спрос, и если нет других инструментов, то, как сказал Пауэлл, «населению придется почувствовать боль». Если вычесть субсидии и прямые государственные пособия, реальные доходы американцев не растут уже почти три года. Повышение ставки ФРС еще и сделает дороже кредиты, дополнительно подкосив иллюзию роста благосостояния, которую многие еще сохраняют, и приведет к еще большему замедлению экономики.
Несмотря на это, ФРС, вероятно, будет держать ставку сравнительно высокой. И Пауэлл, и другие члены совета директоров сохраняют жесткую риторику, хотя рынок фьючерсов уже закладывает ставку ФРС 3,75% в июне следующего года. Вероятно, по мнению совета директоров, этого недостаточно. По оценке «Открытие Research», замедление инфляции и экономики США заставят ФРС пересмотреть агрессивные планы повышения ставки, и в середине 2023 г. она уже будет опущена ниже 3%.
Но в целом текущая ситуация с инфляцией и экономическим ростом ясна. А вот способность ФРС и Минфина США вернуться к прежней мягкой политике – стимулирования экономического роста за счёт денежной эмиссии – уже не столь очевидна. Пределы стимулирования, как и пределы роста, нужно не только найти, но и суметь сделать такой политический курс, который бы их учитывал.
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