



Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней», которая пользуется повышенным спросом у клиентов. За две недели акции, запущенной 15 августа, «Открытие» на четверть увеличил выдачу кредитных карт. Теперь карту «120 дней» в рамках акции можно оформить до 20 сентября 2022 года.

Клиенты*, оформившие карту «120 дней», получат 10 000 рублей, если совершат не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после открытия карты.

«120 дней» — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» в диджитал-каналах проходит рекламная кампания с амбассадорами «Открытия» — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка

* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.