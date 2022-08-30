Экономика 30.08.2022 14:45 Новости компаний
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30.08.2022 14:45 Новости компаний
Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней», которая пользуется повышенным спросом у клиентов. За две недели акции, запущенной 15 августа, «Открытие» на четверть увеличил выдачу кредитных карт. Теперь карту «120 дней» в рамках акции можно оформить до 20 сентября 2022 года.
Клиенты*, оформившие карту «120 дней», получат 10 000 рублей, если совершат не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после открытия карты.
«120 дней» — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.
В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» в диджитал-каналах проходит рекламная кампания с амбассадорами «Открытия» — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка
* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.
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