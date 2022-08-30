Происшествия

В Волгоградской области двое детей ошпарились кипятком

Происшествия 30.08.2022 13:13
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30.08.2022 13:13



В Волгоградской области двое малолетних детей получили ожоги  из-за недосмотра родителей. В региональном главке ИА «Высота 102» рассказали о двух аналогичных случаях, которые произошли накануне в Волжском и в рабочем поселке Октябрьский. 

Так, трехлетняя девочка получила термический ожог живота второй степени, когда дома споткнулась о ведро с горячей водой. После оказания медицинской помощи в ЦРБ ребенка направили в городскую больницу №25. 

А в Волжском пятилетний  мальчик нечаянно перевернул на себя чайник с кипятком. Ребенку также оказана медицинская помощь. 

В ГУ МВД по Волгоградской области вновь обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми и не допускать нахождения их рядом с опасными предметами. 

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