Экономика 30.08.2022 12:46 Новости компаний
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30.08.2022 12:46 Новости компаний
Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по программе льготного автокредитования в августе 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали продукты банков-участников программы льготного автокредитования. При составлении рейтинга включались в расчёт размер процентной ставки, ежемесячные платежи, сумма, срок и полная стоимость кредита. Дополнительно рассматривались надежность банка, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, ограничения по возрасту автомобиля, преимущества для зарплатных клиентов, количество программ страхования и возможность их выбора, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов при оформлении кредита и условия его досрочного погашения.
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке, заняв второе место.
Банк «Открытие» с 1 августа принимает заявки на льготное автокредитование по программам Минпромторга РФ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин». Скидка для клиентов составляет до 20% от стоимости автомобиля, а в регионах Дальневосточного федерального округа — 25%.
В соответствии с условиями госпрограммы в банке можно оформить автокредит с господдержкой на любую модель Lada, ВИС, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, по ставке от 8,2% годовых, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. С момента возобновления льготной программы автокредитования выдано уже более 800 автокредитов на сумму свыше 500 млн рублей.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
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