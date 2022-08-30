Экономика 30.08.2022 11:34 Новости компаний
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30.08.2022 11:34 Новости компаний
Сбер завоевал несколько призовых мест премии FINAWARD, учреждённой журналом «Банковское обозрение». Премия вручается с 2012 года за инновации и достижения в финансовой отрасли. Годом ранее проекты Сбера были удостоены шести наград премии. В этом году награды получили следующие сервисы.
Проект «Запуск отраслевых решений» — 1-е место в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы B2В».
Сбер первым на финансовом рынке запустил ряд отраслевых решений для бизнеса. Они встроены в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес и позволяют клиентам банка в режиме единого окна решить множество рутинных задач. Уже запущены сервисы для отраслей: СберБизнес Недвижимость, СберБизнес Транспорт, СберБизнес Оптовая торговля, СберБизнес Розничная торговля, СберБизнес ЖКХ, СберБизнес Сфера услуг. Сейчас их подключило уже более 160 тыс. предпринимателей по всей стране.
Совместный проект VS Robotics и СберМобайл «Технология противодействия телефонному мошенничеству "Аура"» — 1-е место в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис».
Решение предупреждает пользователей о телефонном мошенничестве в режиме реального времени. В его основе лежат технологии искусственного интеллекта, в том числе современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала разговоры настоящих мошенников. Почти за год существования сервиса удалось предупредить о мошеннических действиях тысячи абонентов.
Программа СберСтрахования «Зелёный зонтик» — 1-е место в номинации «Страховой продукт».
Это программа экологического страхования для малого и микробизнеса. Она предусматривает компенсацию вреда третьим лицам и окружающей среде, расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей. Продукт в первую очередь ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии).
Сервис «Проверка операций близкого» — 2-е место в номинации «Платёжный сервис В2С».
Благодаря сервису онлайн-переводы клиента проходят дополнительную проверку помощника перед тем, как их исполняет банк. Помощник одобряет или отклоняет операцию, если сочтёт ее подозрительной. Таким помощником может стать любой совершеннолетний близкий человек для клиента. Эта услуга — надёжная защита в ситуации, когда человек переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. С начала запуска сервиса им воспользовались свыше 33 тыс. клиентов Сбера.
Совместный проект Сбера и «Эвотора» — «Эквайринг без визита в банк» — 2-е место в номинации «Платёжный сервис В2В».
Сервис позволяет предпринимателям подключить эквайринг Сбера в личном кабинете на сайте «Эвотора». Заключение договора с банком займёт не более одного рабочего дня. Приезжать для этого в банк не нужно. При этом ставка комиссии за эквайринг при оформлении договора онлайн будет как в офисе банка.
Сервис по созданию эндаументов «под ключ»» от Sber Private Banking — 2-е место в номинации «Продукт или сервис Private Banking».
Sber Private Banking первым среди банков запустил решение по созданию и дальнейшему сопровождению фондов целевого капитала (эндаументов). Фонд целевого капитала (ФЦК) — это капитал, сформированный за счёт пожертвований дарителей на бессрочной основе. Собранные денежные средства не тратятся, а инвестируются и приносят доход получателю (школе, вузу, музею и так далее).
Конференция SberDesign Conf — 2-е место в номинации FINSTYLE.
Первая конференция Сбера по дизайну. Она раскрыла для широкой публики темы графического, продуктового и промышленного дизайна, архитектуры, музыки, моды и других креативных индустрий, представленных в компании. В ходе уникального мультидисциплинарного мероприятия в 15 сессиях специалисты и руководители международного уровня из России и других стран поделились своей экспертизой и конкретными кейсами, обсудили современные тренды развития дизайна в различных индустриях и то влияние, которое дизайн — как цифровых, так и аналоговых продуктов — оказывает на все аспекты нашей жизни.
«Запуск паспортов инвестиционных продуктов» — 3-е место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис».
Сбер первым в России запустил ключевые инвестиционные информационные документы (КИИД) — инвестиционные паспорта для продуктов. В СберБанк Онлайн и на сайте Сбера теперь доступны КИИД для открытых ПИФов, стратегий доверительного управления, индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) с готовыми стратегиями.
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