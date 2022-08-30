Анатолий Попов: «Наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний»

Экономика 30.08.2022 10:22 Новости компаний
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30.08.2022 10:22 Новости компаний
Заместить председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о росте количества бизнес-клиентов. По его словам, в последнее время клиенты стали активно приходить в Сбер.
-Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса, – отмечает Попов. – В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер. Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса.
Также спикер отмечает, что за последние полгода количество компаний, обслуживающийся в банке выросло более, чем на 130 тысяч.
-Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, перешедшие из других банков, – рассказывает Попов. – Стоит отметить, что при этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обсуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней.
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