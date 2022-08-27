Новый игрок «Ротора» подпишет контракт на поле «Волгоград Арены»

Напомним, сегодня, 27 августа в 19-00 на «Волгоград Арене» «Ротор» встретится с «Аланией-2».
Спорт 27.08.2022 11:40
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27.08.2022 11:40
Напомним, сегодня, 27 августа в 19-00 на «Волгоград Арене» «Ротор» встретится с «Аланией-2».
Сегодня в перерыве матча «Ротора» и «Алании-2» новый игрок волгоградского клуба подпишет контракт прямо на футбольном поле. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК «Ротор», 30-летний Павел Карасев выступал ранее за клубы премьер-лиги – «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Тамбов» и «Нижний Новгород». Он играл в качестве центрального полузащитника. Футболисту в волгоградской команде достался №25.
Напомним, сегодня, 27 августа в 19-00 на «Волгоград Арене» «Ротор» встретится с «Аланией-2».
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