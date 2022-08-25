Происшествия

В Волжском 12-летний подросток уехал на велосипеде и пропал

Происшествия 25.08.2022 09:38
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25.08.2022 09:38


В поселке Краснооктябрьский Волжского Волгоградской области пропал 12-летний Антон Журавлев. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой организации «Лиза Алерт», подросток пропал 24 августа. 

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Школьник  в день исчезновения  взял с собой черный рюкзак и уехал на синем велосипеде. 

Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефону – 8(800) 700-54-52 или 112.

Фото поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград/ВКонтакте

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