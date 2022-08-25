В Волжском 12-летний подросток уехал на велосипеде и пропал





В поселке Краснооктябрьский Волжского Волгоградской области пропал 12-летний Антон Журавлев. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой организации «Лиза Алерт», подросток пропал 24 августа.

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Школьник в день исчезновения взял с собой черный рюкзак и уехал на синем велосипеде.

Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефону – 8(800) 700-54-52 или 112.

Фото поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград/ВКонтакте