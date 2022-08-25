В Волгоградской области цена элитного бензина превысила 58 рублей









В Волгоградской области за последнюю неделю подорожало топливо всех марок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, в результате средняя стоимость бензина выросла на13 копеек – до 51,29 рублей за литр.





Но больше всего подорожал элитный бензин АИ-98. На прошлой неделе он стоил 57,99 рублей, однако за несколько дней цена на эту марку преодолела психологическую отметку и выросла до 58,28 рублей.





Бензин АИ-92 стал дороже на 9 копеек – 47,96 рублей, АИ-95 – на 14 копеек (53,24 рубля за литр). Дизтопливо подорожало на 1 копейку – до 52,94 рубля.