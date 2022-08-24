



Непотушенный окурок стал причиной пожара, который произошел накануне на территории СНТ «Природа» в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, виновница пожара задержана.

23 июня на территории дачного общества «Природа» вспыхнула сухая растительность. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара, причиной которого по заключению специалистов стало занесение открытого источника огня.





В результате проверки полицейские установили, что виновницей пожара стала 40-летняя местная жительница, которая является собственником одного из дачных участков. Причиной пожара стал брошенный дачницей непотушенный окурок в сухую траву. Женщина с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу. В результате пожара на трех участках огнем были уничтожены хозяйственные постройки.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция и сотрудники МЧС напоминают, что с 27 июня 2022 года на территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Требования режима предусматривают запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области