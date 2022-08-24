







Оперативными сотрудниками задержан 22-летний волгоградец, причастный к противоправным деяниям в отношении пенсионеров Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, задержанный в интернете нашел предложение о подработке курьером и стал сообщником мошенников.





Его работодатели действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру.





В общей сложности семеро пожилых людей отдали подельнику мошенников свыше 3 млн. рублей. Деньги он впоследствии переводил на счета своих работодателей, оставляя себе небольшое вознаграждение.





Возбуждены уголовные дела. Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ним проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.



