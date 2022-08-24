В Быковском районе Волгоградской области накануне примерно в 07.47 улетела в кювет отечественная легковушка. Сообщается о трех пострадавших.

— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-211440 двигался по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград со стороны Волгограда в направлении рабочего поселка Быково, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 672 километре водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и съехал с дороги с последующим опрокидыванием в кювет.

По уточненным данным полицейского ведомства, в аварии пострадали три человека. Госпитализированы 20-летний, 30-летний и 25-летний пассажиры ВАЗа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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