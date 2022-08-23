Экономика 23.08.2022 18:06
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23.08.2022 18:06
Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
22 августа курс доллара на Московской бирже обогнал евро – во время торгов он достиг отметки 60,11 руб., а европейская валюта – 60 рублей. В последний раз подобное наблюдалось осенью 2002 года на фоне осторожности инвесторов по отношению к новой валюте.
Курс евро снижается в последние месяцы по двум причинам. Во-первых, влияние оказал рост разницы ставок между ФРС и ЕЦБ, что стимулирует переток капитала в долларовые активы, чтобы получить там большую доходность. Во-вторых, в отличие от 2012-2021 гг. торговый баланс ЕС в 2022 г. находится в дефиците из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия, в отдельных случаях – до исторических максимумов. Это лишило европейскую валюту фундаментальной поддержки со стороны торговых факторов.
В настоящий момент рынок ожидает продолжения повышения ставки ФРС до 3,75% и продолжения количественного ужесточения. При этом фьючерсы по ставке ЕЦБ находятся на уровне не выше 1,25%, а рынок ожидает сохранения активов ЕЦБ в прежнем объёме или их увеличения, если ЕЦБ будет выкупать облигации проблемных стран еврозоны – т.е. в случае проведения ограниченной программы количественного смягчения.
До тех пор, пока оценки крупных инвесторов не изменятся, евро будет оставаться дешёвым по отношению к доллару. В ближайшие месяцы возможно закрепление EUR/USD на уровне 0,95-1. В долгосрочной перспективе, по мере нормализации цен на энерготовары и денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, вероятен возврат курса к 1,1 и выше.
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