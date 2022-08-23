ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины





Группа ВТБ и маркетинговое автомобильное агентство НАПИ проанализировали динамику стоимости владения машиной. По данным исследования, с начала года ежемесячные расходы на эксплуатацию транспортных средств эконом-класса в среднем выросли на 30-40%, в комфорт-сегменте - на 40-50%, а в премиум - на 20%. На основании этого эксперты пришли к выводу, что по ряду марок долгосрочная аренда сейчас примерно на 20% выгоднее покупки машины в собственность или имеет нефинансовые преимущества при сопоставимых расходах.





Наибольшую экономию автолюбитель получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса, показали результаты исследования. Например, цена трехлетней аренды Chery Tiggo 8 PRO в сервисе подписки ВТБ составляет 62 тыс. рублей в месяц. Стоимость же обслуживания этого же кроссовера в случае покупки обойдется клиенту в 73 тыс. рублей в месяц. Расходы на Hyundai Creta составляют 32 тыс. рублей, а на Volkswagen Tiguan - 55 тыс. рублей в месяц. Ежемесячные платежи при долгосрочной аренде этих марок будут сопоставимы с затратами на эксплуатацию собственного автомобиля. Однако в случае с подпиской клиент получает выгоду за счет экономии времени на процессе покупки автомобиля и получения кредитных средств, регистрации транспорта в ГИБДД, оформлении полисов страхования, поиске места для хранения шин и других сопутствующих услугах. При этом по окончании срока аренды автолюбитель может оперативно поменять автомобиль на новый.





В сегменте эконом-класса наибольшую выгоду клиент получает при аренде Lada Vesta, подсчитали эксперты. Ежемесячный платеж за подписку на эту марку составит порядка 23 тыс. рублей, тогда как стоимость владения таким же автомобилем сейчас достигает 24 тысяч. Ежемесячные расходы на популярную иномарку Kia Rio составляют 34 тыс. рублей. Столько же будет стоить владение новым Volkswagen Polo. Долгосрочная аренда на эти автомобили, хотя и обойдется немного дороже, но предоставит клиентам целый ряд нефинансовых преимуществ. Кроме того, оформляя подписку, клиент фиксирует сумму платежа на весь срок, что позволяет четко прогнозировать расходы на три года вперед.





В случае с автомобилями премиум-класса подписка на автомобили будет стоить в среднем на 10% дороже. Однако, по оценке экспертов ВТБ, приобретение таких машин в собственность постепенно будет терять популярность – прежде всего, из-за высоких затрат и потенциальных сложностей с обслуживанием, в частности, с наличием запасных частей.





- За последние полгода обслуживание собственного автомобиля стало дороже для всех сегментов. Больше всего увеличилась стоимость эксплуатации машины комфорт-класса – в среднем в 1,5 раза. На динамику влияют как факторы, непосредственно связанные с ценой транспортного средства – такие, как страховка и платеж по кредиту – так и стоимость запчастей, шин. Повышенные расходы сегодня несут и владельцы машин премиум-класса, поскольку цены на эти автомобили и их эксплуатацию начали активно расти еще в прошлом году. Поэтому, принимая решение о покупке авто, целесообразно сравнивать ожидаемые затраты с платежом при долгосрочной аренде. По данным нашего исследования, уже сейчас по ряду марок она оказывается экономичнее приобретения в собственность, что наиболее наглядно в сегменте комфорт-класса, — прокомментировал управляющий директор сервиса «Автомобиль по подписке» ВТБ Лизинг Марат Абдуллин.





- Расчет для каждой машины и сценария пользования будет индивидуальным, но мы видим, что в отдельных случаях ежемесячный платеж по аренде может быть почти на 20% ниже стоимости владения таким же автомобилем с учетом всех расходов. В результате клиент может сэкономить порядка 130 тысяч рублей в год и направить их на более важные статьи. Более того, при активной эксплуатации машины подписка оказывается для автолюбителя выгоднее даже при сопоставимой или большей стоимости владения. Например, при оформлении долгосрочной аренды машины в ВТБ не требуется вносить аванс, тогда как по кредиту нужен первоначальный взнос, — прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.





Группа ВТБ запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей в ноябре прошлого года. Он позволяет клиентам пользоваться машиной как собственной, не покупая ее. Автолюбитель получает новую машину на гарантии в выбранной им комплектации. В стоимость ежемесячного платежа включены все сопутствующие услуги: регистрация в ГИБДД, техобслуживание, ОСАГО и КАСКО, уплата транспортного налога, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. В настоящее время сервис Группы ВТБ доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать автомобиль из представленных на витрине сервиса или заказать любой автомобиль, доступный на российском рынке.





Справка . Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) - одна из ведущих компаний России по изучению автомобильного рынка в Российской Федерации, странах СНГ, дальнего зарубежья. Компания, основанная в 1995 году, специализируется на многосторонних исследованиях автомобильного рынка, автомобильной отрасли и смежных отраслей промышленности.





В исследовании аналитики Группы ВТБ и НАПИ оценивали среднемесячные расходы на автомобиль в условных ценовых сегментах «эконом», «комфорт» и «премиум» по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года. Затраты рассчитывались, исходя из сценария эксплуатации машины в Москве в течение 3 лет с пробегом 20 тыс. км в год. В частности, эксперты проанализировали расценки на новый автомобиль, стоимость техобслуживания у официального дилера, цену сезонного комплекта шин и шиномонтажа, ОСАГО и КАСКО, налоги и сборы, переплату по кредиту, если автомобиль был приобретен на заемные средства. Также учитывалась прогнозируемая стоимость продажи автомобиля на вторичном рынке по истечении срока эксплуатации. Затраты на парковку и топливо в исследовании не учитывались.



