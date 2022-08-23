В Волжском видеокамеры сняли разбившего остановку подростка

Происшествия 23.08.2022 11:33
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23.08.2022 11:33
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной акт вандализма в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», компания подростков проходила мимо остановки общественного транспорта в 7-ом микрорайоне. Один из юношей схватил камень и со всей силы бросил в стекло остановки, после чего там образовалась вмятина.
Произошедшее вызвало бурную реакцию у волжан. Подавляющее большинство жителей требует привлечь подростков и их родителей к ответственности. При этом многие проводят аналогию с другим диким случаем, произошедшим недавно в Кировском районе Волгограда, где группа подростков «забавлялась» с кошкой, которую в конечном итоге нашли мертвой.
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